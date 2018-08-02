Ещё
Синоптики предупреждают тюменцев о приближающемся сильном ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупреждают тюменцев о приближающемся сильном ветре 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Также на завтра обещают еще и дождь
Синоптики предупреждают тюменцев о сильном ветре и дожде, которые ожидаются в областной столице 3 августа. По прогнозам специалистов, неблагоприятные погодные явления продержатся до ночи.
— По данным Тюменского гидрометцентра, в пятницу ожидается сильный ветер. Ночью без осадков, ветер юго-западный, 4 — 9 м/с, температура +9, +11 ˚С. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8 — 13 м/с, порывы до 18 м/с, температура +23, +25 ˚С, — сообщили синоптики.
Зато в выходные, 4 и 5 августа, в Тюмени ожидается солнечная погода. Дождя в эти дни не будет, но и жару рассчитывать не приходится. Температура воздуха в субботу и воскресенье составит всего 16-20 градусов.
Каким будет август, по прогнозам синоптиков, мы сообщали ранее. Стоит ли ждать от этого месяца лета — смотрите в предыдущем материале.
72.ru: последние новости
Мраморные плиты с именами тюменских героев выбросили на берегу Туры Местное Мёртвое море и свой Байкал: три озера в Тюменской области, куда стоит поехать отдохнуть Последние минуты жизни зверски убитого тоболяка записала камера видеонаблюдения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
У России таких ракет нет. И не будет256
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор67
Королеву красоты убили на глазах у туристов17
Украинские военные заявили о масштабном «котле»170
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение