Синоптики предупреждают тюменцев о приближающемся сильном ветре

Также на завтра обещают еще и дождь

Синоптики предупреждают тюменцев о сильном ветре и дожде, которые ожидаются в областной столице 3 августа. По прогнозам специалистов, неблагоприятные погодные явления продержатся до ночи.

— По данным Тюменского гидрометцентра, в пятницу ожидается сильный ветер. Ночью без осадков, ветер юго-западный, 4 — 9 м/с, температура +9, +11 ˚С. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8 — 13 м/с, порывы до 18 м/с, температура +23, +25 ˚С, — сообщили синоптики.

Зато в выходные, 4 и 5 августа, в Тюмени ожидается солнечная погода. Дождя в эти дни не будет, но и жару рассчитывать не приходится. Температура воздуха в субботу и воскресенье составит всего 16-20 градусов.

Каким будет август, по прогнозам синоптиков, мы сообщали ранее. Стоит ли ждать от этого месяца лета — смотрите в предыдущем материале.