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После падения вертолета на Кубани организовали проверку
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После падения вертолета на Кубани организовали проверку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в Красноармейском районе Краснодарского края, в результате которого погиб пилот, сообщает Южная транспортная прокуратура.
Вертолет потерпел крушение около 9.20 мск в районе станицы Новомышастовская при осуществлении авиационно-химических работ. Пилот погиб. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что после падения воздушное судно полностью сгорело.
"Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сотрудниками следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка, причины падения вертолета устанавливаются", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
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