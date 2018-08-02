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В Шанхае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джондари»
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В Шанхае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джондари» 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Метеорологический центр Шанхая в четверг объявил «желтый» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Джондари».
Как следует из опубликованного сообщения центра, на территории всего города будет действовать «желтый» уровень, а в приморских районах Чунмин, Цзиньшань и Пудун объявлен предпоследний, «оранжевый», уровень опасности.
Власти города уже запустили механизм экстренного реагирования третьего уровня.
По прогнозам синоптиков, под влиянием «Джондари» ночью в четверг и до пятницы максимальные порывы ветра в Шанхае достигнут 7-8 баллов, а в приморских районах — до 9-10 баллов.
Ранее тайфун «Джондари», обрушившийся на центральные и западные части Японии, за два дня привел к травмам 24 человек. Тайфун накрыл районы, пострадавшие недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.
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