В Шанхае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джондари»

ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости . Метеорологический центр Шанхая в четверг объявил «желтый» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Джондари».

Как следует из опубликованного сообщения центра, на территории всего города будет действовать «желтый» уровень, а в приморских районах Чунмин, Цзиньшань и Пудун объявлен предпоследний, «оранжевый», уровень опасности.

Власти города уже запустили механизм экстренного реагирования третьего уровня.

По прогнозам синоптиков, под влиянием «Джондари» ночью в четверг и до пятницы максимальные порывы ветра в Шанхае достигнут 7-8 баллов, а в приморских районах — до 9-10 баллов.