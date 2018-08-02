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В Синьцзян направляется материальная помощь для борьбы с наводнениями
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В Синьцзян направляется материальная помощь для борьбы с наводнениями 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 2 августа /Синьхуа/ — Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР в среду направило грузы в Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/, пострадавший от проливных дождей и наводнений.
Как сообщили в министерстве, из расположенных в городе Урумчи и районе Кашгар государственных складов резервных грузов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в пострадавшие от водной стихии районы Синьцзяна направили одну тысячу теплых палаток, три тысячи раскладушек, шесть тысяч единиц одежды и одеял, две тысячи брезентов, две тысячи складных столов и стульев, также десять комплексов осветительного оборудования.
Во вторник на город Хами в восточной части Синьцзяна обрушились проливные дожди, которые местами вызвали наводнения. Рабочая группа Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями уже прибыла в Хами для руководства работой по ликвидации стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшему населению.
Национальный метеорологический центр в среду объявил предупреждение в связи с опасностью схода селевых потоков и оползней в восточной части Синьцзяна.
Синоптики призвали местные власти активизировать усилия по мониторингу в режиме реального времени, раннему предупреждению и своевременной эвакуации пострадавших. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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