Десять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

За минувшие сутки в Московской области специалистами ликвидировано 10 пожаров, для этих целей привлекалось 75 сотрудников МЧС , на ДТП спасатели реагировали 15 раз, передает РИАМО

"Пожаров — 10. Спасены — 12. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 75 человек, 25 единиц техники", — сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС РФ.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом они спасли 19 человек. На территории водных объектов происшествий не зафиксировано.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано, во вторник на территории Московской области прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности.