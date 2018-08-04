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Разбившийся Ми-8 под Красноярском столкнулся с грузом другого вертолета
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Разбившийся Ми-8 под Красноярском столкнулся с грузом другого вертолета 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Вертолет Ми-8, упавший в Красноярском крае, потерпел крушение после столкновения с грузом другого вертолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.
«Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию, и лопастями задел внешний груз первого вертолета, — сказал собеседник агентства. — Второй вертолет вынужден был в воздухе отцепить внешний груз и сбросить его на землю, чтобы избежать крушения».
Источник добавил, что полет выполнялся без диспетчерского сопровождения по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на пилотах.
На месте жесткой посадки разрушившегося и сгоревшего вертолета уже обнаружены бортовые самописцы. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения. Приоритетной версии крушения пока нет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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