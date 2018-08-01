На Ставрополье готовятся к ливням и шквалу

Ставропольцам советуют подготовиться к ливню, граду и урагану, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС Синоптики сообщили, что местами по краю погода испортится вечером 1 августа. Кроме того, негативный прогноз распространяется на 2-4 августа. Ухудшение погоды повышает вероятность ДТП из-за снижения управляемости автомобиля на мокрой дороге. Кроме того, ветер может повалить старые деревья и столбы, что вызовет разрушения в городе. Существует опасность затопления улиц из-за негодной ливневой канализации. Жителям Ставрополья рекомендуют по возможности воздержаться от поездок во время плохой погоды. Напомним, недавний ливень с ветром причинил разрушения в ряде посёлков Ставрополья, КЧР КБР . Последствия ураганов в Кисловодске Зеленокумске устраняют до сих пор.