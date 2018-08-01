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На Ставрополье готовятся к ливням и шквалу
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На Ставрополье готовятся к ливням и шквалу 

АиФ Ставрополье 28 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцам советуют подготовиться к ливню, граду и урагану, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Синоптики сообщили, что местами по краю погода испортится вечером 1 августа. Кроме того, негативный прогноз распространяется на 2-4 августа.
Ухудшение погоды повышает вероятность ДТП из-за снижения управляемости автомобиля на мокрой дороге. Кроме того, ветер может повалить старые деревья и столбы, что вызовет разрушения в городе. Существует опасность затопления улиц из-за негодной ливневой канализации. Жителям Ставрополья рекомендуют по возможности воздержаться от поездок во время плохой погоды.
Напомним, недавний ливень с ветром причинил разрушения в ряде посёлков Ставрополья, КЧР и КБР. Последствия ураганов в Кисловодске и Зеленокумске устраняют до сих пор.
АиФ Ставрополье: последние новости
Девять человек пострадали во время урагана в КБР В Кисловодске отменили режим ЧС и продолжают уборку улиц В КБР зарегистрировали слабые подземные толчки
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