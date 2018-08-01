Сильный тайфун затопит восток Китая

На восток Китая из-за тайфуна «Джондари» обрушатся сильные дожди

Ослабевающий тайфун "Джондари", который обрушился на Японию в минувшие выходные, 3 июля принесет сильные дожди в Китай , сообщает Примгидромет.

"С начала недели вихрь, заполняясь, кружил над островами Окинава, давление в его центре выросло до 990 гПа. Максимальный ветер вблизи центра — 20 м/с. В ближайшие сутки вихрь будет смещаться в западном направлении над акваторией Восточно-Китайского моря со скоростью около 26 км/ч. Ориентировочно, 3 августа тропический шторм подойдёт к восточному побережью Китая. Не смотря на то, что вихрь постепенно ослабевает, он несёт с собой большие запасы влаги, которые обрушит на восточные провинции Китая", — говорится в сообщении.

Далее вихрь, продолжив смещаться над континентом, начнёт терять свою силу и заполнится. По данным синоптиков, на Приморский край он никакого влияния не окажет. Четвертого августа в регионе пройдут дожди, связанные с фронтальными разделами.

Тайфун "Джондари" в центральной и западной частях Японии за два дня привел к травмам 24 человек. Тайфун накрыл районы, пострадавшие недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.