«Двигатели были оторваны»: крушение самолета в Мексике

На севере Мексики потерпел крушение самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Сразу после отрыва от взлетной полосы пилоты из-за дождя не справились с управлением и решили посадить его обратно. В результате лайнер ударился крылом о землю и вспыхнул. Все 103 человека, находившиеся на борту, выжили, но 85 получили различные травмы.

В штате Дуранго на севере Мексики произошло крушение самолета. Лайнер Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Aeromexico и направлявшийся в столицу — Мехико , — совершил жесткую посадку в аэропорту города Виктория-де-Дуранго.

Пилоты, едва оторвав самолет от взлетно-посадочной полосы, из-за сильного дождя не справились с управлением и решили вернуться на землю, чтобы переждать непогоду. Однако попытка посадить самолет закончилась тем, что лайнер дважды ударился о поверхность, буквально вспахав левым крылом землю, после сильного порыва бокового ветра.

Очевидцы сообщали, что «слышали взрывы» — и действительно, после посадки самолет загорелся, а «оба его двигателя были оторваны». При этом, по данным авиакомпании Aeromexico, самолет находился в эксплуатации всего-навсего 10 лет и «был в хорошем состоянии».

На борту лайнера находились 103 человека: 88 взрослых пассажиров, девять детей, два младенца, а также четыре члена экипажа. Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса вскоре после крушения заявил, что с разнообразными травмами и ранениями были госпитализированы 98 человек.

Ранее спасатели сообщали, что установили местонахождение 101 человека, 90 были доставлены в больницы Виктории-де-Дуранго. Аэропорт города уже возобновил свою работу, отмечается в сообщении городских властей.

Авиакомпания, по словам представителя пресс-службы Aeromexico, участвует в проводимом правоохранительными органами расследовании. Подробности крушения расследует Главное управление гражданской авиации, которое должно установить точные причины аварии. Кроме того, директор Aeromexico Андрес Конеса заявил, что перевозчик постарается сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и их родным и близким.

В крушении пострадал также и видный мексиканский политик Ромуло Кампусано — генеральный секретарь Партии национального действия Мексики в штате Дуранго. В эфире телеканала Foro TV он поблагодарил Бога за то, что избежал каких бы то ни было ранений. Сейчас Кампусано находится в частном санатории. По словам политика, самолет набрал скорость, начал отрываться от взлетно-посадочной полосы — и внезапно рухнул на нее. После двух сильных ударов он загорелся, а пассажиры начали покидать салон через переднюю дверь. Как рассказал Кампусано, упавший самолет практически лежал на земле, поэтому прыгать никому не понадобилось.

Губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета стал резкий порыв ветра. Кроме того, он добавил, что пилот Embraer 190 находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Как сообщило во вторник, 31 июля, агентство Reuters , два человека, находившиеся на борту самолета, находятся в критическом состоянии. Об этом изданию рассказал представитель министерства здравоохранения штата Дуранго.

Ранее трагическая авиакатастрофа произошла 18 мая 2018 года — это случилось на Кубе возле аэропорта Гаваны. Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту самолета находились 104 пассажира и шесть членов экипажа (всего 110 человек). Рейс DMJ 0972 направлялся из Гаваны в провинцию Ольгин, лежащую на востоке Кубы.

По данным кубинской прессы, самолет был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. По словам свидетелей, самолет перед крушением развернулся, чтобы вернуться в аэропорт и врезался в линии электропередачи. В результате погибли все, кто находился на борту — кроме одной пассажирки, кубинки Майлин Диас Альмагер. Девушка 19-ти лет до сих пор находится в критическом состоянии, сообщила телекомпания Telesur в конце июля.