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На Украине почти 120 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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На Украине почти 120 населенных пунктов остались без света из-за непогоды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Почти 120 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях", — говорится в сообщении.
В частности, во Львовской области обесточены 59 населенных пунктов, в Тернопольской — 28, в Волынской — 22 и в Черновицкой — девять.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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