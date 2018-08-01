На Украине почти 120 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости . Почти 120 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях", — говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области обесточены 59 населенных пунктов, в Тернопольской — 28, в Волынской — 22 и в Черновицкой — девять.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.