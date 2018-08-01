Около годовой нормы осадков выпало в Чите за июль

ЧИТА , 1 августа. / ТАСС /. Июль в Чите стал рекордно дождливым: за один месяц в городе выпал 331 мм осадков при годовой норме в 345 мм. Об этом сообщила в среду ТАСС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Людмила Лескова.

"В июле в Чите выпал 331 мм осадков. Это в три раза выше месячной нормы в 104 мм и близко к норме всего года — 345 мм. Всего же с начала этого года в городе выпало 432,5 мм осадков, то есть годовая норма уже значительно превышена", — сказала она.

В Забайкалье больше месяца почти ежедневно шли дожди, это привело к дождевым паводкам, с 8 июля в зону подтопления попали 62 населенных пунктов, включая города Чита, Шилка Нерчинск . Вода подтопила более 800 жилых домов. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой: повреждены и разрушены 43 автомобильных моста, 135 км автодорог. Общий ущерб от разгула стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.

Во вторник губернатор Наталья Жданова сообщила, что власти Забайкальского края совместно с учеными намерены выяснить экологические причины наводнения, вызванного в июле паводками в регионе и ставшего, по оценке специалистов, крупнейшим в крае за 100 лет.

Осадки в августе, по предварительному прогнозу, будут в пределах нормы этого месяца — около 80 мм. В целом по краю, по данным Читинского гидрометцентра, ожидается выпадение 30-50 мм, местами — 60-110 мм. Около или более нормы осадков возможно в западных, центральных и южных районах региона.