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МЧС Приморье выступило с экстренным сообщением
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МЧС Приморье выступило с экстренным сообщением 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
В среду, 1 августа, ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждает о возможном ухудшении погодных условий, сообщает PRIMPRESS.
Спасатели просят в случае непогоды воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов.
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