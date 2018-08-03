Три противолодочных самолёта Тихоокеанского флота совершили перелет на расстояние более 7 тысяч километров 

По завершению главного морского парада, самолёты ТОФ совершили дальний перелет с аэродрома Кипелово Вологодской области в Приморье. Полет в общей сложности длился порядка 9 часов за это время самолеты преодолели более 7 тысяч километров.
Два дальних противолодочных самолёта морской авиации Ту-142 и противолодочный самолёт Ил-38Н, представлявшие Тихоокеанский флот (ТОФ) на главном морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, вернулись в пункты постоянного базирования.
По завершению главного морского парада, самолёты ТОФ совершили дальний перелет с аэродрома Кипелово Вологодской области в Приморье. Полет в общей сложности длился порядка 9 часов за это время самолеты преодолели более 7 тысяч километров.