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Три противолодочных самолёта Тихоокеанского флота совершили перелет на расстояние более 7 тысяч километров
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Три противолодочных самолёта Тихоокеанского флота совершили перелет на расстояние более 7 тысяч километров 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершению главного морского парада, самолёты ТОФ совершили дальний перелет с аэродрома Кипелово Вологодской области в Приморье. Полет в общей сложности длился порядка 9 часов за это время самолеты преодолели более 7 тысяч километров.
Два дальних противолодочных самолёта морской авиации Ту-142 и противолодочный самолёт Ил-38Н, представлявшие Тихоокеанский флот (ТОФ) на главном морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, вернулись в пункты постоянного базирования.
По завершению главного морского парада, самолёты ТОФ совершили дальний перелет с аэродрома Кипелово Вологодской области в Приморье. Полет в общей сложности длился порядка 9 часов за это время самолеты преодолели более 7 тысяч километров.
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