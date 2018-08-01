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Мексиканские федеральные ведомства подключатся к ситуации с авиакатастрофой
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Мексиканские федеральные ведомства подключатся к ситуации с авиакатастрофой
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. ПРЕЗИДЕНТ
МЕКСИКИ
ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ВЕДОМСТВАМ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИТУАЦИИ С АВАРИЕЙ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА
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