Стало известно о пострадавших в авиакатастрофе в Мексике

При крушении самолета в Мексике пострадали 18 человек

В результате аварии самолета компании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго ранения получили 18 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения штата.

"В госпиталь Дуранго доставлены 18 пострадавших в результате аварии самолета рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе Виктории", — пишет минздрав в своем микроблоге в Twitter.

Ранее губернатор Дуранго Хосе Росас Аиспуро сообщил, что погибших в результате инцидента нет. В момент аварии на самолете находился 101 человек, среди которых были 97 пассажиров и четыре члена экипажа.