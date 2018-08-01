Ещё
Стало известно о пострадавших в авиакатастрофе в Мексике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При крушении самолета в Мексике пострадали 18 человек 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © REUTERS
В результате аварии самолета компании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго ранения получили 18 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения штата.
"В госпиталь Дуранго доставлены 18 пострадавших в результате аварии самолета рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе Виктории", — пишет минздрав в своем микроблоге в Twitter.
Ранее губернатор Дуранго Хосе Росас Аиспуро сообщил, что погибших в результате инцидента нет. В момент аварии на самолете находился 101 человек, среди которых были 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Лепс ударил Аллу Михееву263
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу53
Российских журналистов расстреляли из засады289
В США испугались российского «Цефалопода»9
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение