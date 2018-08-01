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Мексиканские СМИ сообщают о крушении самолета компании Aeromexico
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Мексиканские СМИ сообщают о крушении самолета компании Aeromexico 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. КОМПАНИЯ AEROMéXICO СООБЩАЕТ ОБ ИНЦИДЕНТЕ С САМОЛЕТОМ В МЕКСИКАНСКОМ ШТАТЕ ДУРАНГО, МЕСТНЫЕ СМИ ЗАЯВЛЯЮТ О КРУШЕНИИ САМОЛЕТА С ОКОЛО 100 ПАССАЖИРАМИ
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