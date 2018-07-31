Шесть областей Украины пострадали от непогоды

Киев, 31 июля / Синьхуа / — За последние сутки в результате ливней и сильного ветра пострадали шесть областей на севере, юго-востоке и западе Украины . Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что наибольшее влияние непогода оказала на электроснабжение: из-за срабатывания системы защиты линий электропередач без света остались 143 населенных пункта. Сильными порывами ветра были частично повреждены крыши 41 жилого дома и повалены 89 деревьев. —0—