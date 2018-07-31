Из-за наводнений в Монголии временно приостановлена перевозка угля автотранспортом в Китай

Улан-Батор , 31 июля / Синьхуа / — Проливные дожди привели к сильным наводнениям, в результате чего в аймаке Умнуговь закрыты автодороги в направлении «Таван Толгой-Гашуунсухайт» протяженностью 239 км. В связи с этим временно приостановлена перевозка угля автотранспортом из Монголии Китай . Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальный автотранспортный центр.

По информации синоптиков, в минувшую ночь там выпало наибольшее количество осадков в виде сильного ливня.

С начала года более 40 проц добытого монгольского угля были отправлены в Китай через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод». На сегодня через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод» в день проезжают от 830 до 1012 фур. —0—