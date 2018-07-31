Режим ЧС ввели в пострадавшем от града районе Кубани

КРАСНОДАР , 31 июля. / ТАСС /. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинградском районе Краснодарского края , который пострадал от сильного града и ветра, ущерб оценивается в 200-300 млн рублей. Повреждены яблоневые сады, кровли домов и школа, сообщил во вторник ТАСС глава района Владимир Гукалов.

По его словам, в понедельник град диаметром до 20 мм обрушился на хутор Восточный и поселок Бичевый.

"В поселке градом повреждено около 290 га современных яблоневых садов, то есть урожай погиб, все яблоки на земле. Кроме того, пострадали небольшие фермерские хозяйства, теплицы. На хуторе Восточный повреждена небольшая школа, примерно на 70 домах частично разрушена кровля. Поэтому мы ввели с сегодняшнего дня ЧС, предварительный ущерб около 200-300 млн рублей, в основном из-за садов", — сказал Гукалов.

В пострадавших населенных пунктах работают оперативные группы, проводится мониторинг и оценка ущерба от града, начались восстановительные работы.

"Думаю, приведем все в порядок в течение недели, жителям поможем с ремонтом, пострадавшая школа небольшая — на 25 детишек, тоже быстро постараемся восстановить, подрядчика уже нашли", — добавил Гукалов.

Непогода в отдельных районах Кубани установилась на протяжении нескольких недель: где-то из-за дождя были подтоплены улицы и дороги, где-то из-за ветра происходило отключение электроэнергии. В конце июня в Тимашевском , Брюховецком и Павловском районах тоже выпал сильный град. В населенных пунктах были повреждены коммунальные сети и здания, в Брюховецком районе погиб пенсионер, еще два человека пострадали. Власти Краснодарского края направили этим пострадавшим районам более 200 млн рублей на компенсации для местных жителей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, 1 августа в регионе возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.