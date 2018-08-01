Спортивный праздник организуют в поселении Марушкинское 

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На территории поселения Марушкинское 4 августа состоится праздник. Организаторами мероприятия выступят сотрудники Спортивно-досугового Центра «Маяк».
— Мы уже составили план мероприятия. В рамках спартакиады все желающие смогут проверить свои силы в таких дисциплинах, как шашки, настольный теннис, перетягивание каната, армрестлинг и других. К участию в мероприятии мы приглашаем всех желающих. В конце встречи состоится церемония награждения, — уточнила сотрудник Спортивно-досугового Центра «Маяк» Любовь Белова.
Праздник пройдет в деревне Давыдково. Регистрация участников начнется в 13:30.