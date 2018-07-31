У берегов Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, затронув префектуру Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС, сообщает японская метеослужба.

По данным метеослужбы, эпицентр землетрясения находился у побережья Фукусимы, очаг залегал на глубине 20 километров.

По японской семибалльной шкале сила подземных толчков составила 4 балла, уточняется в сообщении. В Токио землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась, сообщений об ущербе и пострадавших не поступало.