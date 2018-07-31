Гидрометцентр приступил к созданию новой системы прогноза погоды в Москве

Предполагается, что вокруг столицы будет построена система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трёх «штормовых» колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних подступах к городу на расстоянии от 100 до 400 км, средних — 50-100 км и ближних — около 40 км.