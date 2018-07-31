Вслед за наводнением в Забайкалье пришла повышенная пожарная опасность

Забайкальский край , переживший крупное наводнение, попал в список регионов с повышенной пожарной опасностью в августе текущего года. Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь» со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны, прогноз составлен на основе информации гидрометеорологической обстановки за июль, долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости в регионах. В Забайкальском крае в зону риска попали северные районы.

По данным журналистов радио, противопожарные службы днем 30 июля обнаружили в Забайкалье два лесных пожара. Один площадью 22 га действует в Могочинском лесничестве Тунгиро-Олекминского района, второй площадью 39 га — в Тунгокоченском районе.

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