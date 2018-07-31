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Слетевшие крыши и вырванные из земли деревья: последствия шторма в КБР глазами очевидцев
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СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»

Слетевшие крыши и вырванные из земли деревья: последствия шторма в КБР глазами очевидцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Мощный ветер, дождь и град накрыли Кабардино-Балкарию. В результате непогоды была повреждена кровля домов в некоторых селах, а также нарушена работа газопровода.
Более того, сразу в семи населенных пунктах Прохладненского района республики было нарушено электроснабжение.
Пользователи Сети публикуют кадры с последствиями непогоды. На одном из видео в Instagram показаны выкорчеванные деревья и буквально слетевшие крыши построек.
По данным регионального МЧС, в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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