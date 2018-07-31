Слетевшие крыши и вырванные из земли деревья: последствия шторма в КБР глазами очевидцев

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Мощный ветер, дождь и град накрыли Кабардино-Балкарию . В результате непогоды была повреждена кровля домов в некоторых селах, а также нарушена работа газопровода.

Более того, сразу в семи населенных пунктах Прохладненского района республики было нарушено электроснабжение.

Пользователи Сети публикуют кадры с последствиями непогоды. На одном из видео в Instagram показаны выкорчеванные деревья и буквально слетевшие крыши построек.

По данным регионального МЧС, в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.