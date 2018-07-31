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В Центральном районе Барнаула сняли введенный из-за урагана в июне режим ЧС
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В Центральном районе Барнаула сняли введенный из-за урагана в июне режим ЧС 

ТАСС 44 минуты назад
БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Власти сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный в Центральном районе Барнаула из-за ураганного ветра в конце июня. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации города.
"В Центральном районе сняли режим «чрезвычайная ситуация», объявленный 24 июня в связи с прошедшим ураганным ветром. Помощь в ликвидации последствий стихии оказывала сотрудники МЧС России по Алтайскому краю, предприятия и организации, волонтеры", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в городской администрации, режим ЧС был снят после устранения практически всех основных последствий разгула стихии. «Практически все последствия устранены, завершается ремонт кровель», — пояснила собеседница агентства.
По данным властей, в Центральном районе Барнаула убрали более тысячи упавших и поврежденных деревьев, устранили повреждения на 38 кровлях, 27 из них — в микрорайоне Затон. В пресс-службе администрации отметили, что основной удар стихии пришелся на этот микрорайон и поселок Цветы Алтая. «В поселках пришлось заново прокладывать линии электропередачи, которые разрушил штормовой ветер», — отметили в пресс-службе.
Непогода в Барнауле 23 июня оставила без электричества и воды семь пригородных поселков, была затоплена насосная станция водоканала. На реке Обь прогулочное судно «Барракуда», на борту которого находилось 158 человек, столкнулось с опорой моста, пострадали девять человек.
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