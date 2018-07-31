В Центральном районе Барнаула сняли введенный из-за урагана в июне режим ЧС

БАРНАУЛ , 31 июля. / ТАСС /. Власти сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный в Центральном районе Барнаула из-за ураганного ветра в конце июня. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации города.

"В Центральном районе сняли режим «чрезвычайная ситуация», объявленный 24 июня в связи с прошедшим ураганным ветром. Помощь в ликвидации последствий стихии оказывала сотрудники МЧС России по Алтайскому краю , предприятия и организации, волонтеры", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в городской администрации, режим ЧС был снят после устранения практически всех основных последствий разгула стихии. «Практически все последствия устранены, завершается ремонт кровель», — пояснила собеседница агентства.

По данным властей, в Центральном районе Барнаула убрали более тысячи упавших и поврежденных деревьев, устранили повреждения на 38 кровлях, 27 из них — в микрорайоне Затон. В пресс-службе администрации отметили, что основной удар стихии пришелся на этот микрорайон и поселок Цветы Алтая . «В поселках пришлось заново прокладывать линии электропередачи, которые разрушил штормовой ветер», — отметили в пресс-службе.

Непогода в Барнауле 23 июня оставила без электричества и воды семь пригородных поселков, была затоплена насосная станция водоканала. На реке Обь прогулочное судно «Барракуда», на борту которого находилось 158 человек, столкнулось с опорой моста, пострадали девять человек.