Ещё
В Японии за неделю из-за жары погибли 39 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии за неделю из-за жары погибли 39 человек 

ТАСС 22 минуты назад
ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек погибли, более 13,7 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.
Отмечается, что за неделю были госпитализированы 13 тыс. 721 человек.
Наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных районах Японии. Так, к примеру, в горной префектуре Гифу на выходных столбик термометра поднимался выше 39 градусов Цельсия, что стало рекордом этого лета. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.
Большинство пострадавших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.
В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.
ТАСС: последние новости
Жителей Хабаровска предупредили о приближении паводка на Амуре В Красноярском крае выделят 1 млрд руб. на создание подземных парковок Пассажиров аэропорта в Красноярске эвакуировали из-за сигнала о взрывном устройстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России42
В WhatsApp появилась функция1
Порошенко официально обвинили в госизмене349
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США80
Единороссы предложили новые штрафы для россиян47
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение