В Японии за неделю из-за жары погибли 39 человек

ТОКИО, 31 июля. / ТАСС /. По меньшей мере 39 человек погибли, более 13,7 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

Отмечается, что за неделю были госпитализированы 13 тыс. 721 человек.

Наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных районах Японии. Так, к примеру, в горной префектуре Гифу на выходных столбик термометра поднимался выше 39 градусов Цельсия, что стало рекордом этого лета. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.

Большинство пострадавших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.