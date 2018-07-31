300 человек погибли в Японии в июле из-за природных катаклизмов

Японии подсчитали, что за июль нынешнего года от погодных катаклизмов скончались 300 человек, сообщает газета Asahi.

Так, порядка 220 человек погибли в результате наводнения и оползней в начале июля на юго-западе страны, еще 9 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Следом пришла жара, когда температура поднималась в некоторые дни свыше 40 градусов по Цельсию, что для Японии с ее высокой влажностью оказалось тяжким испытанием. Из-за тепловых ударов и других последствий необычайно высокой температуры скончались 116 человек, за медицинской помощью обратились в течение июля более 45 тысяч человек.

В настоящее время практически по всей Японии температура продолжает держаться на отметке 33-36 градусов. Плюс к этому необычайная жара способствует нагреву поверхности океана до температуры свыше 26 градусов, что может привести к формированию тайфунов в значительно более высоких широтах, чем обычно. Если в прежние годы тропические штормы возникали преимущественно в субэкваториальной и тропической зонах, примерно на широте южных Филиппин, то сейчас район их появления может сместиться к северу, что подвергает Японию более высокому риску ударов тайфунов.

Но катаклизмы затронули не только Японию, а значительную часть Восточной и Юго-Восточной Азии, где проживает более 30 процентов всего населения Земли.

На Китай за нынешний сезон обрушились уже десять тайфунов, каждый из которых вынуждает власти предпринимать экстренные меры, включая эвакуацию сотен тысяч человек. В конце июля тайфун Ампила ударил по Шанхаю , что редкость, обычно стихия проходит южнее.

Южнее, в Мьянме , в настоящий момент катастрофа национального масштаба — от наводнения пострадали 90 тысяч человек, 10 человек погибли.

В Южном полушарии, где сейчас зима, тоже не все благополучно — ученые из британского Университета Ньюкастла отмечают, что во время сильных ливней в Австралии в последнее время выпадает в 2-3 раза больше осадков, чем еще несколько лет назад, а это грозит внезапными наводнениями.