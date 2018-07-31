В КБР после урагана остаются без света почти три тысячи человек

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник из-за дождя, града и сильного ветра порывами до 25 метров в секунду в Прохладненском районе было нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах. В некоторых селах частично повреждены кровли частных домов, а в поселке Советский поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления.

По состоянию на 8.00 мск вторника электроснабжение было нарушено в селениях Карагач и Солдатская, а также частично в Пролетарском, Янтарном, Ульяновском, Екатериноградской и Прималкинском. Без газа оставались 88 абонентов в трех населенных пунктах. Девять жителей района получили различные травмы, им оказана амбулаторная помощь.

"Сегодня подача электроэнергии восстановлена почти во всех населенных пунктах, за исключением селения Карагач и станицы Солдатской", — сказал Мусуков во вторник на совещании в Нальчике.

Представитель АО «Каббалкэнерго» Алибек Яганов уточнил, что в этих населенных пунктах без света остаются 2940 человек. «До конца сегодняшнего дня планируется восстановить три линии, которые питают данные села», — отметил он.

Мусуков добавил, что в результате урагана были повреждены кровли семи социальных учреждений — двух Домов культуры, трех детсадов и двух школ.

По данным руководителя АО «Газпром газораспределение Нальчик» Александра Цыплухина, без газа остаются 10 абонентов в селении Карагач.

Вице-премьер-министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров сообщил, что в результате стихии пострадали посевы на площади более 3,6 тысячи гектар. «Также пострадало хранилище в селе Комсомольском, нанесен ущерб комбикормовому заводу в Карагаче. Сейчас идет оценка ущерба», — пояснил он.