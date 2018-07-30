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В КБР из-за сильного ветра нарушено электроснабжение семи сел
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В КБР из-за сильного ветра нарушено электроснабжение семи сел 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 30 июл — РИА Новости. Электроснабжение семи населенных пунктов в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии нарушено из-за сильного ветра и дождя с градом, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (дождь, град, сильный ветер порывами до 25 метров в секунду) в Прохладненском районе произошло нарушение энергоснабжения в семи населенных пунктах: Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское и Советский", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в некоторых селах произошло частичное повреждение кровли частных домов, а в поселке Советский был поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления. «Без газоснабжения остались 86 частных домовладений», — уточняет ведомство.
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, ремонтно-восстановительные работы на газопроводе намечены на вторник, добавили в МЧС.
Ранее днем в понедельник региональное ГУ МЧС предупредило, что на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
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