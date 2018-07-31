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Девять человек пострадали во время урагана в Кабардино-Балкарии
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Девять человек пострадали во время урагана в Кабардино-Балкарии 

ТАСС 26 минут назад
НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Девять человек в Кабардино-Балкарии обратились за медицинской помощью с травмами и ушибами, полученными в результате ураганного ветра накануне в Прохладненском районе, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Марат Хубиев.
"Есть пострадавшие — обращение к врачам по Прохладненскому району: двое жителей станицы Солдатской, семеро жителей села Карагач. Из пострадавших трое — с переломами мелких костей, остальные — с ушибами, гематомами, ссадинами, которые они получили в результате стихии. Всем им оказана амбулаторная помощь, в госпитализации никто не нуждался", — сказал Хубиев на специально созванном совещании у главы региона по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что семь населенных пунктов Кабардино-Балкарии: Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское и Советский — остались без электроснабжения, были повреждены крыши домов. В МЧС также отметили, что в поселке Советский поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления, без газа остаются 86 частных домов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
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