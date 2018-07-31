Девять человек пострадали во время урагана в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 31 июля. / ТАСС /. Девять человек в Кабардино-Балкарии обратились за медицинской помощью с травмами и ушибами, полученными в результате ураганного ветра накануне в Прохладненском районе, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Марат Хубиев.

"Есть пострадавшие — обращение к врачам по Прохладненскому району: двое жителей станицы Солдатской, семеро жителей села Карагач. Из пострадавших трое — с переломами мелких костей, остальные — с ушибами, гематомами, ссадинами, которые они получили в результате стихии. Всем им оказана амбулаторная помощь, в госпитализации никто не нуждался", — сказал Хубиев на специально созванном совещании у главы региона по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.