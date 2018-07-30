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Ураган в Ставрополье оставил без электричества шесть населенных пунктов
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Ураган в Ставрополье оставил без электричества шесть населенных пунктов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Дождь и сильный ветер в Ставрополье оставили без электричества свыше полутора тысяч человек в шести селах, сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
— Из-за повреждений на высоковольтной линии частично отключена электроэнергия в шести населенных пунктах. Под отключение энергоснабжения попало 1577 абонентов, — говорится в сообщении.
Известно, что стихия обесточила населенные пункты Анджиевский, Первомайское, Загорское, Кумское, Побегайловку и Канглы. Информация о происшествии уточняется.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как под ударом стихии оказался Краснодарский край. Дожди в регионе привели к транспортному коллапсу. Из-за сильнейшего ливня улицы краевого центра превратились в реки.
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