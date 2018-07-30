Ураган в Ставрополье оставил без электричества шесть населенных пунктов

Дождь и сильный ветер в Ставрополье оставили без электричества свыше полутора тысяч человек в шести селах, сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Из-за повреждений на высоковольтной линии частично отключена электроэнергия в шести населенных пунктах. Под отключение энергоснабжения попало 1577 абонентов, — говорится в сообщении.

Известно, что стихия обесточила населенные пункты Анджиевский, Первомайское, Загорское, Кумское, Побегайловку и Канглы. Информация о происшествии уточняется.