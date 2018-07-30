Шесть сел на Ставрополье остались без электричества из-за урагана

Ставропольском крае прошел ураган. Из-за сильного ветра и дождя остались без электричества жители шести сел.

Сообщение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений в Минераловодском городском округе поступило в оперативную дежурную смену вечером 30 июля. Непогодой были повалены деревья и повреждены высоковольтные линии, из-за чего произошло частичное отключение электроэнергии в шести населенных пунктах, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Отключения произошли в поселках Анджиевского , Первомайский, Загорский, Кумской, Побегайловка и Канглы. Всего под отключение энергоснабжения попали 1577 абонентов.

Информация о сроках восстановления электроснабжения пока уточняется.