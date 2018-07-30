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На Ставрополье полностью восстановили электроснабжение после урагана
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На Ставрополье полностью восстановили электроснабжение после урагана 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ПЯТИГОРСК, 30 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Минеральных Водах на Ставрополье, прерванное из-за сильного ветра и дождя, восстановлено, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что из-за урагана были повалены деревья. В результате повреждения на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроэнергии в шести населённых пунктах. Под отключение энергоснабжения попало 1577 абонентов.
"Электроснабжение в Минеральных Водах восстановлено полностью", — говорится в сообщении.
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