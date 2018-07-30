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Сменивший жару ураган на юге Урала затопил дома и дороги
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Сменивший жару ураган на юге Урала затопил дома и дороги 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
На смену 30-градусной жаре на южный Урал пришли ливни и град. В Челябинске затопило подвалы жилых домов и цокольные этажи магазинов. Под воду ушли дороги. Сотни машин утонули в огромных лужах. В Миассе ветер ломал деревья, срывал крыши. Удара стихии не выдержала ливневая канализация. Дороги, как и в областной столице, скрылись под водой.
Коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия непогоды, а местные власти подсчитывают ущерб.
Ранее Пятый канал сообщал о сильном ливне, который обрушился на Москву после продолжительной жары.
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