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В аэропорту китайского Нанкина застряли 10 тысяч пассажиров
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В аэропорту китайского Нанкина застряли 10 тысяч пассажиров 

Говорит Москва 2 часа назад
По данным местного метеорологического центра, проливные дожди будут идти до позднего вечера понедельника, сообщает агентство «Синьхуа».
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