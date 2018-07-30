В аэропорту китайского Нанкина застряли 10 тысяч пассажиров

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Свыше двух тысяч домов пострадали из-за пожаров в Греции

При обрушении плит в заброшенном здании под Самарой погиб ребёнок

В горах Индонезии после землетрясения были заблокированы более 500 альпинистов