МЧС спрогнозировало вероятность погодных аномалий на 30 июля

МЧС рассказали о вероятности развития неблагоприятных природных или погодных явлений в понедельник, 30 июля, передает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков Росгидромета , в столичном регионе сохранится переменная облачность, воздух прогреется до +26 градусов, но возможны порывы ветра до 5‐10 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

В столичном управлении МЧС рассказали, что новая рабочая неделя в регионе начнется без каких-либо аномалий со стороны погоды или природных проявлений.

На локальном или местном уровне специалисты прогнозируют усиление ветра с порывами до 10 метров в секунду.

"Геомагнитная активность на 30.07.2018 г. прогнозируется 2-1 балла. Данная геомагнитная обстановка не является провоцирующей ЧС", — уточнили в МЧС.