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МЧС спрогнозировало вероятность погодных аномалий на 30 июля
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МЧС спрогнозировало вероятность погодных аномалий на 30 июля 

Газета.Ru 2 часа назад
В МЧС рассказали о вероятности развития неблагоприятных природных или погодных явлений в понедельник, 30 июля, передает телеканал «360».
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в столичном регионе сохранится переменная облачность, воздух прогреется до +26 градусов, но возможны порывы ветра до 5‐10 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.
В столичном управлении МЧС рассказали, что новая рабочая неделя в регионе начнется без каких-либо аномалий со стороны погоды или природных проявлений.
На локальном или местном уровне специалисты прогнозируют усиление ветра с порывами до 10 метров в секунду.
"Геомагнитная активность на 30.07.2018 г. прогнозируется 2-1 балла. Данная геомагнитная обстановка не является провоцирующей ЧС", — уточнили в МЧС.
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