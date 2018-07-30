Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 16 возгораний, для их ликвидации привлекли около 170 человек, передает РИАМО

"Пожаров — 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек, 56 единиц техники", — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раз, при этом они спасли 21 человека.

Происшествий на водных объектах, а также случаев горения сухой травы не зафиксировано.