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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Кабардино-Балкарии
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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Кабардино-Балкарии 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 30 июл — РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"В ближайшие один-три часа и до конца суток 30, 31 июля и 1 августа местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.
В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, подмывом опор мостов, а также повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.
Ранее сообщалось, что 5 июля река Баксан размыла 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау в Эльбрусском районе, были разрушены четыре моста. В связи с опасностью разлива рек на территории всей Кабардино-Балкарии был введен режим ЧС. В ночь на 13 июля в результате интенсивных осадков на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау сошел сель. Движение по дороге было восстановлено в тот же день.
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