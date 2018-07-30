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В Кисловодске отменили режим ЧС, введенный после урагана
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В Кисловодске отменили режим ЧС, введенный после урагана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 30 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в пятницу после урагана, отменен в Кисловодске, ведется подсчет причиненного стихией ущерба, сообщает администрация города.
По данным ГУ МЧС по краю, в Кисловодске в результате сильного дождя и ветра порывами до 18 метров в секунду повалено десять деревьев, один человек госпитализирован, повреждены две машины. Были подтоплены низменные участки одной улицы, первого этажа ТД «Кристалл» и частного жилого дома. Повреждена кровля детской школы-интерната. Нарушено энергоснабжение более 4 тысяч жилых домов с населением более 20 тысяч человек. В городе был введен режим ЧС.
"Энергетиками, работавшими в круглосуточном режиме, восстановлено электроснабжение на всей территории города и поселков. За двое суток восстановлено более 50 крупных порывов, со вчерашнего вечера включено уличное освещение в центральной части города, сегодня энергетики осветят въездной район и проспект Победы", — говорится в сообщении администрации города.
Сообщается, что возможны кратковременные отключения электроэнергии, ввиду проведения плановых работ. На территории курорта работают комиссии правительства Ставропольского края, ведется подсчет причиненного ущерба, отмечают власти. Сотрудники Роспотребнадзора заверили, что проведенные ими исследования питьевой воды соответствуют санитарным нормам, добавили в сообщении.
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