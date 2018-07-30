В Кисловодске отменили режим ЧС, введенный после урагана

ПЯТИГОРСК , 30 июл — РИА Новости . Режим чрезвычайной ситуации, введенный в пятницу после урагана, отменен в Кисловодске , ведется подсчет причиненного стихией ущерба, сообщает администрация города.

По данным ГУ МЧС по краю, в Кисловодске в результате сильного дождя и ветра порывами до 18 метров в секунду повалено десять деревьев, один человек госпитализирован, повреждены две машины. Были подтоплены низменные участки одной улицы, первого этажа ТД «Кристалл» и частного жилого дома. Повреждена кровля детской школы-интерната. Нарушено энергоснабжение более 4 тысяч жилых домов с населением более 20 тысяч человек. В городе был введен режим ЧС.

"Энергетиками, работавшими в круглосуточном режиме, восстановлено электроснабжение на всей территории города и поселков. За двое суток восстановлено более 50 крупных порывов, со вчерашнего вечера включено уличное освещение в центральной части города, сегодня энергетики осветят въездной район и проспект Победы", — говорится в сообщении администрации города.