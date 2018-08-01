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Дожди и паводок нанесли ущерб поcевам в Амурской области на сумму 1 млрд рублей
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Дожди и паводок нанесли ущерб поcевам в Амурской области на сумму 1 млрд рублей 

Дальний Восток 32 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Избыточное увлажнение почвы из-за обильных осадков и паводка нанесли ущерб посевам в Амурской области на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом проинформировала в среду пресс-служба правительства региона.
«Обильные дожди и паводок нанесли, по предварительным подсчетам, более 1 млрд убытков сельхозтоваропроизводителям Приамурья», — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, пострадали посевы в 10 сельскохозяйственных районах области, в пяти из них — Константиновском, Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском и Шимановском — введен режим чрезвычайной ситуации. Всего от воды пострадало 117,5 тыс. га сои, зерновых и других культур. Вопрос о возмещении убытков сельхозпроизводителям находится на контроле у врио губернатора Амурской области Василия Орлова.
Паводок в Амурской области затронул 18 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Подтоплены 45 домов и 362 дворовые территории. На обследование дворовых территорий поступило еще около 400 заявок. Повреждено 74 участка дорог, разрушено четыре мостовых сооружения.
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