Дожди и паводок нанесли ущерб поcевам в Амурской области на сумму 1 млрд рублей

Избыточное увлажнение почвы из-за обильных осадков и паводка нанесли ущерб посевам в Амурской области на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом проинформировала в среду пресс-служба правительства региона.

«Обильные дожди и паводок нанесли, по предварительным подсчетам, более 1 млрд убытков сельхозтоваропроизводителям Приамурья», — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, пострадали посевы в 10 сельскохозяйственных районах области, в пяти из них — Константиновском , Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском и Шимановском — введен режим чрезвычайной ситуации. Всего от воды пострадало 117,5 тыс. га сои, зерновых и других культур. Вопрос о возмещении убытков сельхозпроизводителям находится на контроле у врио губернатора Амурской области Василия Орлова

Паводок в Амурской области затронул 18 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Подтоплены 45 домов и 362 дворовые территории. На обследование дворовых территорий поступило еще около 400 заявок. Повреждено 74 участка дорог, разрушено четыре мостовых сооружения.