Наводнение 2013 года на Амуре в этом году не повторится 

Уровень воды в реке Амур не достигнет опасных отметок 2013 года из-за малоснежной зимы. Об этом сообщили в Росгидромете по Дальнему Востоку. Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Еврейской автономной области и Хабаровском крае растёт уровень воды в реках. Так, в начале августа гребень паводка ожидается у Хабаровска — уровень Амура может превысить 5 метров. При этом 5 лет назад река поднималась на 8 с лишним метров. Напомним, с конца июня в Забайкалье шли сильные дожди, поэтому сформировались паводки на Амуре и его притоках.