Ещё
Наводнение 2013 года на Амуре в этом году не повторится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наводнение 2013 года на Амуре в этом году не повторится 

Авторадио 1 час назад
Уровень воды в реке Амур не достигнет опасных отметок 2013 года из-за малоснежной зимы. Об этом сообщили в Росгидромете по Дальнему Востоку. Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Еврейской автономной области и Хабаровском крае растёт уровень воды в реках. Так, в начале августа гребень паводка ожидается у Хабаровска — уровень Амура может превысить 5 метров. При этом 5 лет назад река поднималась на 8 с лишним метров. Напомним, с конца июня в Забайкалье шли сильные дожди, поэтому сформировались паводки на Амуре и его притоках.
Авторадио: последние новости
В Амурской области и Забайкалье ждут вторую волну паводков Дорога в Мурманской области в сторону Финляндии и КПП закрыты из-за лесных пожаров Дождь в российской столице не прекращается почти сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сильная военная держава»238
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?601
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала48
В Латвии захотели раздробить Россию258
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле111
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение