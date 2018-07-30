Жителей Хабаровска предупредили о приближении паводка на Амуре

"1-4 августа мы ожидаем повышения уровня реки Амур до 470-520 см и подтопления трех островов — Кабельного, Дачного и Большого Уссурийского. Там располагаются дачные участки, поэтому мы просим их владельцев забрать все ценные вещи, а остальное перенести на возвышенности. Оповещение ведется, в том числе, и через SMS-рассылку", — сообщили в пресс-службе.

При этом опасный уровень воды составляет 6 м, поэтому в МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем и пока опасений не вызывает. Тем не менее, со вторника в районе островов начнут дежурить группы спасателей, всего ведомство создало шесть спасательных групп на случай ухудшения ситуации.