Жителей Хабаровска предупредили о приближении паводка на Амуре 

ТАСС, 30 июля. ГУ МЧС по Хабаровскому краю предупредило жителей краевого центра об возможном подтоплении трех островов на Амуре, где располагаются дачные участки, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.
"1-4 августа мы ожидаем повышения уровня реки Амур до 470-520 см и подтопления трех островов — Кабельного, Дачного и Большого Уссурийского. Там располагаются дачные участки, поэтому мы просим их владельцев забрать все ценные вещи, а остальное перенести на возвышенности. Оповещение ведется, в том числе, и через SMS-рассылку", — сообщили в пресс-службе.
При этом опасный уровень воды составляет 6 м, поэтому в МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем и пока опасений не вызывает. Тем не менее, со вторника в районе островов начнут дежурить группы спасателей, всего ведомство создало шесть спасательных групп на случай ухудшения ситуации.
Как сообщалось ранее, гребень сформировавшегося из-за сильных дождей в Забайкалье паводка в настоящее время смещается к Еврейской АО, а к началу августа придет в Хабаровский край. По данным гидрологов, уровень воды в Амуре у Хабаровска повысится до 4,8-5,5 м. Могут быть подтоплены дачные участки, сельхозугодья, дороги, линии связи. По данным МЧС, на Амуре у Хабаровска, в течение двух ближайших суток ожидается подъем уровня воды на 30-35 см.