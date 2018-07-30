В Хабаровском крае более двух тысяч дачных участков могут оказаться в зоне подтопления

Более двух тысяч дачных участков на левом берегу Амура (на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский) могут оказаться в зоне подтопления с 3 по 4 августа, передаёт ИА « Хабаровский край ». «Ожидается, что уровень Амура у города достигнет максимальной отметки в 520 см при опасных 600 см», — заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по антикризисному управлению Виталий Дарчия. По его словам, Хабаровск и другие населённые пункты на протяжении Амура от подтопления не пострадают, но паводок проходит на повышенных уровнях, и гражданам, чьи дачи находятся в зоне подтопления, стоит заранее подготовиться. На территории края введён режим повышенной готовности. Ранее сообщалось, что режим ЧС снят в Приамурье после нормализации паводковой обстановки. В июне URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области