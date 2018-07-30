Амур затопит дачные участки в Хабаровском крае

По прогнозам МЧС , более 2 тыс. дачных участков на левом берегу Амура, островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский окажутся в зоне подтопления в период с 3 по 4 августа, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

В этот период гребень паводка будет проходить у Хабаровска

— Ожидается, что уровень Амура у города достигнет максимальной отметки в 520 см при опасных 600 см, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по антикризисному управлению Виталий Дарчия. — Таким образом Хабаровск и другие населенные пункты на протяжении Амура от подтопления не пострадают. Однако, несмотря на то, что вода не достигнет опасной отметки, паводок проходит на повышенных уровнях. Людям, чьи дачи расположены в зоне подтопления, стоит заранее озаботиться тем, чтобы сохранить свое имущество и урожай.

На территории Хабаровского края введен режим повышенной готовности, дежурство на случай возникновения экстренных ситуаций несут 1476 сотрудников МЧС, 228 единиц техники и 84 плавсредства. Готовы к развертыванию пункты временного размещения, но, как отметил Виталий Дарчия, их использование на данный момент нецелесообразно. И, по данным МЧС, не потребуется и в дальнейшем — наводнение 2013 года не повторится:

— Паводки подобного масштаба происходят раз в 200 лет, и на этот раз нет никаких предпосылок, — сказал заместитель начальника Департамента Росгидромета по ДФО Евгений Примачев. — На формирование летнего паводка влияет ситуация, которая складывалась в течение предыдущих осени, зимы и весны. Осенью наблюдалась малая водность Амура, зимой выпало мало снега, а в мае-июне уровень Амура был низким — у населенных пунктов он был от 30 до 200 см ниже нормы.

По словам специалистов, не окажут значительного воздействия на уровень реки и грядущие осадки. В частности, тайфун Джондари, который сейчас движется к югу Хабаровского края, повысит воду не более, чем на 20 см. Не скажется на паводке и работа гидротехнических сооружений:

— Зейское и Бурейское водохранилища находятся в стадии наполнения. На Зейском в 2018 году не запланировано холостых выбросов, а работа Бурейского не поднимет уровень Амура выше, чем на 15 см, по всем гидропостам, — сообщил Виталий Дарчия.

Паводок в Хабаровском крае:

Хабаровск

Текущий уровень: 379 см Опасный уровень: 600 см Максимальный уровень: 520 см, 3-4 августа

Максимальный уровень, 2013 год: 808 см, 3-4 сентября

Троицкое

Текущий уровень: 239 см Опасный уровень: 450 см Максимальный уровень: 400 см, 7-8 августа

Максимальный уровень, 2013 год: 610 см, 9 сентября

Текущий уровень: 222 см Опасный уровень: 650 см Максимальный уровень: 480 см, 9-10 августа

Максимальный уровень, 2013 год: 912 см, 12 сентября