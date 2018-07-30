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Трое суток провела на скале, туриска после крушения катера
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Трое суток провела на скале, туриска после крушения катера 

Пятый канал 14 минут назад
Фото: Пятый канал
На Камчатке спасатели эвакуировали женщину, которая после крушения катера трое суток провела на скалах. Авария произошла в районе мыса Маячный, прогулочное судно перевернулось на сильной волне. Женщина смогла добраться до берега и найти укрытие в скалах. Заметили ее только благодаря оранжевому спасательному жилету, пострадавшая размахивала им, когда увидела катер со спасателями. О судьбе второго туриста, который был на борту катера, ничего не известно. Сегодня спасатели начали поисковую операцию.
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