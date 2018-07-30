Трое суток провела на скале, туриска после крушения катера

На Камчатке спасатели эвакуировали женщину, которая после крушения катера трое суток провела на скалах. Авария произошла в районе мыса Маячный, прогулочное судно перевернулось на сильной волне. Женщина смогла добраться до берега и найти укрытие в скалах. Заметили ее только благодаря оранжевому спасательному жилету, пострадавшая размахивала им, когда увидела катер со спасателями. О судьбе второго туриста, который был на борту катера, ничего не известно. Сегодня спасатели начали поисковую операцию.