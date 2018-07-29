Москвичей предупредили о ветре с порывами до 10 метров в секунду

30 июля, в понедельник, не ожидается неблагоприятных метеорологических явлений.

В понедельник, 30 июля, в столице ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. В центре города температура поднимется до 20 градусов.

30 июля ожидается переменная облачность, без осадков, 24-26 градусов тепла. Ветер будет восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду.