Грузовики вне закона: в Оренбурге ограничили движение большегрузов из‐за жары

Движение большегрузного транспорта временно ограничено на ряде автомагистралей Оренбуржья из‐за жары. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

«До 22:00 по местному времени — в связи с повышением дневной температуры свыше +32 градусов — вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы по автодорогам общего пользования федерального значения», — рассказали в пресс-службе.

Ограничение введено на автодорогах Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан » с 536 километра по 713 километр; М-5 «Урал» «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» (подъезд к Оренбургу ) с 147 километра по 419 километр; Р-240 «Уфа-Оренбург» с 281 километра по 317 километр.

Также до 22:00 ограничено движение грузовиков по автотрассам, ведущим к границе с Казахстаном: А-305 «Оренбург -Илек до границы с Республикой Казахстан» с третьего по 130 километр и Р-239 «Казань-Оренбург-Соль-Илецк-Акбулак-граница Республики Казахстана» с восьмого по 161 километр.