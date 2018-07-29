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В ночь на понедельник в Рязани похолодает до 12 градусов тепла
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В ночь на понедельник в Рязани похолодает до 12 градусов тепла 

АиФ Рязань 41 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
В понедельник, 30 июля, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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