В Японии во время тайфуна пострадал 21 человек в восьми префектурах

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости . Тайфун «Джондари» в центральной и западной частях Японии за два дня привел к травмам 21 человека, передало в воскресенье агентство Киодо.

По его данным, ранения разной степени у пострадавших зафиксированы в восьми префектурах страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий, призвав приложить все усилия для предотвращения ущерба и эвакуации населения.

Как сообщалось ранее, тайфун достиг уже районов, пострадавших недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.

Weakening #Typhoon #Jongdari reaches #Japan's southernmost main island of Kyushu after passing through western regions, injuring at least 21 people and causing extreme heat in Hokuriku mountain region.https://t.co/jpI7yn0kJ1#rain #storm #台風12号 #雷雨 — Kyodo News — English (@kyodo_english) 29 июля 2018 г.

​"Даже после тайфуна остается опасность проливных дождей, нужно опасаться повышения уровня рек и возникновения оползней", — приводит агентство Киодо слова премьера. Абэ подчеркнул необходимость направить все силы для помощи жителям пострадавших районов.

Из-за непогоды ранее в воскресенье были отменены около 160 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов. Без электричества в префектуре Миэ остались 78,3 тысячи жилищ, а Аити — 40,8 тысячи, в Сидзуоке — 17 тысяч.

По данным метеослужбы, в районе прохождения тайфуна выпадает до 120 миллиметров осадков в час. Давление в центре циклона составило 990 гектопаскалей. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду, при порывах — до 35 метров в секунду, но сила тайфуна ослабла по сравнению с предыдущим днем.

Ранее в этом месяце на западе Японии от оползней и наводнений погибли 219 человек, еще 11 до сих пор считаются пропавшими без вести.