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В Японии во время тайфуна пострадал 21 человек в восьми префектурах
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В Японии во время тайфуна пострадал 21 человек в восьми префектурах 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Тайфун «Джондари» в центральной и западной частях Японии за два дня привел к травмам 21 человека, передало в воскресенье агентство Киодо.
По его данным, ранения разной степени у пострадавших зафиксированы в восьми префектурах страны.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий, призвав приложить все усилия для предотвращения ущерба и эвакуации населения.
Как сообщалось ранее, тайфун достиг уже районов, пострадавших недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.
Weakening #Typhoon #Jongdari reaches #Japan's southernmost main island of Kyushu after passing through western regions, injuring at least 21 people and causing extreme heat in Hokuriku mountain region.https://t.co/jpI7yn0kJ1#rain #storm #台風12号 #雷雨  — Kyodo News — English (@kyodo_english) 29 июля 2018 г.
​"Даже после тайфуна остается опасность проливных дождей, нужно опасаться повышения уровня рек и возникновения оползней", — приводит агентство Киодо слова премьера. Абэ подчеркнул необходимость направить все силы для помощи жителям пострадавших районов.
Из-за непогоды ранее в воскресенье были отменены около 160 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов. Без электричества в префектуре Миэ остались 78,3 тысячи жилищ, а Аити — 40,8 тысячи, в Сидзуоке — 17 тысяч.
По данным метеослужбы, в районе прохождения тайфуна выпадает до 120 миллиметров осадков в час. Давление в центре циклона составило 990 гектопаскалей. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду, при порывах — до 35 метров в секунду, но сила тайфуна ослабла по сравнению с предыдущим днем.
Ранее в этом месяце на западе Японии от оползней и наводнений погибли 219 человек, еще 11 до сих пор считаются пропавшими без вести.
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