Челябинск, Миасс и другие города затопило после ливня

Сильный ливень обрушился на Челябинск и многие другие города Южного Урала. Сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сильные ливни начались во второй половине воскресенья, 29 июля. В некоторых районах области даже пошёл град.

Сначала стихия обрушилась на Миасс . Здесь потоки воды причинили особенно много вреда на раскопанных коммунальщиками улицах. Без света остались жители местных посёлков Первомайка, Мебельный и другие. Гроза повалила деревья, заставляла глохнуть машины.

В Челябинске, как и в прошлые грозы, ливнёвая канализация оказалась не готова к потокам воды — тротуары и подземные переходы затопило.