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Челябинск, Миасс и другие города затопило после ливня
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Челябинск, Миасс и другие города затопило после ливня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сильный ливень обрушился на Челябинск и многие другие города Южного Урала. Сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сильные ливни начались во второй половине воскресенья, 29 июля. В некоторых районах области даже пошёл град.
Сначала стихия обрушилась на Миасс. Здесь потоки воды причинили особенно много вреда на раскопанных коммунальщиками улицах. Без света остались жители местных посёлков Первомайка, Мебельный и другие. Гроза повалила деревья, заставляла глохнуть машины.
В Челябинске, как и в прошлые грозы, ливнёвая канализация оказалась не готова к потокам воды — тротуары и подземные переходы затопило.
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